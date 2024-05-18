إعلان سعودي هام بشأن مواعيد إجازة ‎عيد الأضحى..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت اللوائح والتعليمات والأنظمة عن مواعيد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام، وذلك على النحو التالي.

مواعيد الإجازات

الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية: تبدأ من يوم الثلاثاء 5 ذي الحجة، (الاثنين 4 ذي الحجة آخر يوم عمل)، ويستأنف العمل يوم الأحد 17 ذي الحجة.

الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة، ستطبق التعليمات الأخيرة والتي حددت أيام العطل للعيد بحد أدنى (4 أيام عمل، وحد أقصى (5 أيام عمل)

بعض هذه الجهات قد تحدد بداية إجازة منسوبيها بنهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، وتكون عودتهم يوم الأحد 17 ذي الحجة.