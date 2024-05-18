السعودية : ولي العهد محمد بن سلمان يصدر توجية عاجل بشأن مواعيد مباريات كرة القدم بالمملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان‌ ، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم.

وأكد آل الشيخ عبر منصة اكس إن توجيه ولي العهد دليل حرص القيادة الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام.

وقال آل الشيخ "‏توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم يؤكّد حرص قيادتنا الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام، جزى الله سموه الكريم خير الجزاء وأوفاه على جهوده النيّرة وتوجيهاته السديدة"