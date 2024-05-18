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الأن في السعودية ..اشتري سيارة تويوتا هايلاندر 2024 الفارهة بميزات وتصميم عصري وسعر مناسب

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الرياض - محمد الاطلسي - تويوتا هايلاندر 2024، احد السيارات الأكثر الفارهة والكبيرة التي تحلم جميع العائلات الحصول عليها لما فيها من ميزات تقنية حديثة ومساحة شاسعة تتسع لجميع افراد الأسرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث تمكنت السيارة من تحقيق مبيعات كبير منذ تم تصنيع هذه السيارة، إلا أنها عادت من جديد خلال 2024 تتصدر اهتمامات الناس.

 

 

مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2024

تعتبر سيارة تويوتا هايلاندر من أكثر السيارات العملية خاصة للعائلات، حيث تتميز السيارة بالحجم المتوسط الذي يتناسب مع العائلات كبيرة العدد، ويرجع ذلك للمساحة الداخلية الواسعة للسيارة التي تزيد من إحساس الراحة أثناء الجلوس في السيارة، وتأتي أهم مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة على النحو التالي:

 

المواصفات التفاصيل
اسم الطراز سيارة تويوتا هايلاندر
سعة المحرك 2.5 لتر هايبرد
عدد الإسطوانات رباعي الأسطوانات
نوع  الوقود بنزين
قوة المحرك توفر السيارة بمحركين مختلفين،

 

  • الأول محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر مزود بشاحن، تصل قوة إلى 265 حصانًا،
  • المحرك الثاني، فهو محرك هجين سعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيين، يقوم بإنتاج قوة تبلغ 243 حصان.
ناقل الحركة تتابعي متغير CVT
نظام الدفع (الجر) كلي AWD

 

 

 

أمامي FWD

استهلاك الوقود 19.3 كم/ لتر

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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