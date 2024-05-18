الأن في السعودية ..اشتري سيارة تويوتا هايلاندر 2024 الفارهة بميزات وتصميم عصري وسعر مناسب

الرياض - محمد الاطلسي - تويوتا هايلاندر 2024، احد السيارات الأكثر الفارهة والكبيرة التي تحلم جميع العائلات الحصول عليها لما فيها من ميزات تقنية حديثة ومساحة شاسعة تتسع لجميع افراد الأسرة.
حيث تمكنت السيارة من تحقيق مبيعات كبير منذ تم تصنيع هذه السيارة، إلا أنها عادت من جديد خلال 2024 تتصدر اهتمامات الناس.
مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2024
تعتبر سيارة تويوتا هايلاندر من أكثر السيارات العملية خاصة للعائلات، حيث تتميز السيارة بالحجم المتوسط الذي يتناسب مع العائلات كبيرة العدد، ويرجع ذلك للمساحة الداخلية الواسعة للسيارة التي تزيد من إحساس الراحة أثناء الجلوس في السيارة، وتأتي أهم مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة على النحو التالي:
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم الطراز
|سيارة تويوتا هايلاندر
|سعة المحرك
|2.5 لتر هايبرد
|عدد الإسطوانات
|رباعي الأسطوانات
|نوع الوقود
|بنزين
|قوة المحرك
|توفر السيارة بمحركين مختلفين،
|ناقل الحركة
|تتابعي متغير CVT
|نظام الدفع (الجر)
|كلي AWD
أمامي FWD
|استهلاك الوقود
|19.3 كم/ لتر