انت الأن تتابع خبر أمطار متواصلة وسيول جارفة : المملكة على موعد مع عاصفة شديدة تضرب دون رحمة هذه المناطق وعلى أهلها توخي الحذر.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تحذيرا بداية من يوم الثلاثاء 16 مايو 2024 وحتى يوم السبت 20 مايو 2024، من توقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية في عدد من المناطق بالمملكة.

وتشير التقارير إلى أن الأمطار قد تستمر لأيام عدة متتالية، مما قد ينجم عنه فيضانات مفاجئة وسيول في مناطق مثل الطائف، الرياض، والمقدسة، بالإضافة إلى الميسان والعارضيات وغيرها.

وبحسب الهيئة، فإن شدة الأمطار قد تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحتم توخي الحيطة والحذر. ومن المتوقع أن تكون الرياح محملة بالغبار والأتربة، مما يزيد الظروف الجوية تعقيداً.

هذا وقد أكدت الهيئة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة المتمثلة في ضرورة الحذر أثناء القيادة، وتجنب المسارات القريبة من الأودية ومجاري السيول، فضلاً عن تثبيت الأجسام القابلة للتطاير لمنع وقوع الحوادث.

تأتي هذه التوقعات في وقت يشهد تغيرات مناخية ملحوظة تؤثر بشكل مباشر على المنطقة، مما يستوجب الاستعداد والاستجابة السريعة لتفادي أضرار محتملة.

ومع استمرار تأثير التغيرات الجوية، يبقى من الضروري المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية لضمان سلامة الجميع.