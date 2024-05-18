انت الأن تتابع خبر مقطع فيديو يُثيرُ التساؤلات: أب سعودي يخلع حذاءه ويُهديه لابنته في يوم تخرجها!...و السبب مؤلم للغاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُؤثّر يُظهر أبًّا يهدي ابنته حذاءه في يوم تخرجها من الجامعة.

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