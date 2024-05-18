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مقطع فيديو يُثيرُ التساؤلات: أب سعودي يخلع حذاءه ويُهديه لابنته في يوم تخرجها!...و السبب مؤلم للغاية

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رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُؤثّر يُظهر أبًّا يهدي ابنته حذاءه في يوم تخرجها من الجامعة.

التفاصيل:

  • أظهر الفيديو الأب وهو يخلع حذاءه ويُقدّمه لابنته التي كانت ترتدي فستان التخرج، بينما واصل هو سيره حافي القدمين.
  • وقد لاقى المقطع رواجًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر العديد من المُشاهدين عن تأثرهم بِعَفْوِيَّةِ المشهد ومشاعر الحبّ والتضحية التي تجسّدت فيه من قبل الأبّ تجاه ابنته.
  • : يُجسّد هذا الموقف قيمَ العائلة والتضحية والحبّ التي تُميّز العلاقات الأسرية العربية. كما يُسلّط الضوء على أهمية دعم الأبناء وتشجيعهم في مسيرتهم الدراسية والمهنية.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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