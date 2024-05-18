انت الأن تتابع خبر "خسرت كلّ أموالي ولم يتبقّى سوى ريال واحد!..شابّ يروي تفاصيل عملية نصب مُروّعة بعد طلبه شحنة من شركة توصيل: والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شابّ يتحدث عن عملية نصبٍ مُروّعة تعرض لها بعد طلبه شحنة من شركة توصيل.
ففي مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، روى الشابّ تفاصيل ما حدث معه، حيث قال:
- تلقّى رسالة من شركة توصيلٍ لطلب بياناته لتوصيل الشحنة.
- قام بدخول الموقع وإضافة بياناته.
- بعد الانتهاء، فوجئ بفرض رسوم خدمة عليه.
- طلب منه الموقع إدخال بيانات البضاعة.وبينما كان يُدخل البيانات، فوجئ بِسحب 5 عمليات من رصيده، ولم يتبقّى سوى ريال واحد.
- اتصل الشابّ بالبنك لإبلاغهم بما حدث،
لكنّ الردّ كان مُحبطًا:
- أخبره البنك أنّ المسؤولية تقع عليه لأنه هو من أدخل بياناته.
- نصحوه بِأنّ "الله يعوضه" عن خسارته.
- يُحذّر الشابّ الجميع من الوقوع في فخّ هذه الشركة، ويُطالب الجهات المعنية بالتحقيق في الأمر.