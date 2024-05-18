انت الأن تتابع خبر "خسرت كلّ أموالي ولم يتبقّى سوى ريال واحد!..شابّ يروي تفاصيل عملية نصب مُروّعة بعد طلبه شحنة من شركة توصيل: والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شابّ يتحدث عن عملية نصبٍ مُروّعة تعرض لها بعد طلبه شحنة من شركة توصيل.

ففي مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، روى الشابّ تفاصيل ما حدث معه، حيث قال:

تلقّى رسالة من شركة توصيلٍ لطلب بياناته لتوصيل الشحنة.

قام بدخول الموقع وإضافة بياناته.

بعد الانتهاء، فوجئ بفرض رسوم خدمة عليه.

طلب منه الموقع إدخال بيانات البضاعة.وبينما كان يُدخل البيانات، فوجئ بِسحب 5 عمليات من رصيده، ولم يتبقّى سوى ريال واحد.

اتصل الشابّ بالبنك لإبلاغهم بما حدث،

لكنّ الردّ كان مُحبطًا: