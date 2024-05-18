انت الأن تتابع خبر "قبل ضربة السيف بثواني"...والد قتيل سعودي يعفي عن قاتل ابنه وسط تكبيرات الجميع ,,,اتفرج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في لفتةٍ إنسانيةٍ مُؤثّرة، أعلن المواطن حنش الحربي عفوه عن قاتلة ابنه، مُؤكّدًا على أنّ قراره نابعٌ من إيمانه بالله ورغبته في لمّ شمل العائلة.
وفي تصريحٍ خاص لقناة الإخبارية، قال الحربي:
- "عفوت لوجه الله عن قاتلة ابني، بدون ما أرجع لإنسان واللي تكلم واللي تقدم، هذا قراري أنا، في الخير أنا قررت إني أعفو".
- "عفوت ابتغاء مرضاة الله وربعي لأننا عائلة واحدة، ما أحد يفرق بيننا، وكل حب وتقدير للشخص هذا أبو البنت "مرعي"، هذا ولد عمي ونسيب وبيننا محبة منذ 60 عاماً".
- "القضية هذي ما غيرت شيء، القضية ألقيناها للوراء، ومن بداية القضية وكأن شيئاً لم يكن، المناسبات نحضرها سوا، والطلعات سوا".
- يُجسّد قرار الحربي قيمَ العفو والتسامح التي تُميّز المجتمع السعودي، ويُرسل رسالةً قويةً تُؤكّد على أهمية التسامح في حلّ الخلافات والنزاعات.