انت الأن تتابع خبر "قبل ضربة السيف بثواني"...والد قتيل سعودي يعفي عن قاتل ابنه وسط تكبيرات الجميع ,,,اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في لفتةٍ إنسانيةٍ مُؤثّرة، أعلن المواطن حنش الحربي عفوه عن قاتلة ابنه، مُؤكّدًا على أنّ قراره نابعٌ من إيمانه بالله ورغبته في لمّ شمل العائلة.

وفي تصريحٍ خاص لقناة الإخبارية، قال الحربي: