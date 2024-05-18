انت الأن تتابع خبر مفاجأة للعمال.. هذه المهن يسمح بها للأجانب في السعودية.. اعرف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص الذين يريدون العمل في المملكة العربية السعودية عن وظائف يستطيع الجميع العمل فيها حتى وإن لم تكن جنسيتهم سعودية، والرواتب تكون مغرية، وكانت القوانين أفادت بسعودة المهن ولكن الآن أصبح الوضع مختلف، فلذلك يجب أن تعرف ماهي الشروط والأحكام التي يتم وضعها للحصول على الوظيفة ولا يجب معارضتها لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية.

مهن مسموح للأجانب العمل فيها

أوضحت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ما هي المهن التي يكون مسموح فيها للأجانب العمل فيها دون مشاكل أي لا يشترط أن تكون سعودي الجنسية من أجل القبول في العمل وهي كالآتي:

يستطيع الأجنبي العمل في وظيفة أمين مخازن.

وظيفة محاسب.

وظيفة الصيدلة.

وظائف السكرتارية.

وظيفة التمريض.

وظيفة مدير الحسابات.

وظيفة مندوب مشتريات.

وظيفة مندوب مبيعات.

وظيفة بائع في المحلات التجارية.

وظائف السكرتارية التنفيذية.

وظيفة المحاسب القانوني.

وظيفة المهندس.

وظيفة الطبيب.

وظيفة عامل صيانة الألعاب الترفيهية.

طريقة التواصل مع وزارة الموارد البشرية

يمكن للأجانب في المملكة العربية السعودية التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن الأعمال، من أجل معرفة أهم التفاصيل عن الوظائف المتاحة للأجانب ومعرفة ما هي الشروط الواجب توافرها، وهذه هي طرق التواصل:

يمنمم الاتصال بالوزارة من خلال الرقم الخاص بالدعم وهو 19911.

التواصل من خلال البريد الإلكتروني لوزارة الموارد البشريه والتنمية الاجتماعية من هنا.

الذهاب إلى مقر الوزارة من أجل معرفة الإجراءات الواجب توافرها للحصول على الوظائف.

شروط إصدار التأشيرات

أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن الشروط الواجب توافرها في الشخص للحصول على التأشيرة وعي كالآتي:

الإقامة يجب أن تكون سارية وغير منتهية.

على المتقدم للحصول على التأشيرة يجب أن يكون جواز السفر ساري على الأقل مدى 6 شهور.

لا يتم إصدار أي نوع من التأشيرات في موسم الحج لمنع الاستخدام الخاطئ.

دفع الرسوم الخاصة بالتأشيرة وفقاً إلى ما تعلنه وزارة الخارجية السعودية.

عليك أن تقوم بدفع الرسوم الخاصة بالتصديق في الغرفة التجارية.

يجب أن يكون لديك حساب بنكي من أجل أن تعرف الجهات المختصة استطاعة الشخص.

ما هي الوظائف التي تم سعودتها؟

يوجد ممنوعة من الوظائف غير مسموح لغير السعوديين العمل فيها وهي وظيفة الحراسة الأمنية ووظيفة التخليص الجمركي ووظيفة الإدارة العامة لشؤون الموظفين ووظيفة الموارد البشرية، ووظيفة استقبال المرضى.

كم نسبة سعودة مندوب مشتريات؟

تعتب حوالي حوالي ٥٠٪ للمندوب.

ما هي المهن التي تم الغاء سعودتها؟