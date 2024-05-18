انت الأن تتابع خبر احذر المرأة التي تحدثك ورأسها ثابت !...ستدمر حياتك للأبد... تفاصيل مع خبير سعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة نيو مكسيكو في ألباكركي، أنّ حركة رأس المرأة أثناء المحادثة قد تكون مؤشّرًا هامًا على مستوى اعتلالها النفسي.

واستخدم الباحثون خوارزميات تتبع الرأس لتحليل تسجيلات 213 امرأة أمريكية، تم استجوابهن من قبل الشرطة، بهدف تقييم السلوك غير اللفظي وعلاقته بالاعتلال النفسي.

وخلصت الدراسة إلى أنّ النساء اللواتي حصلن على تقييمات عالية من حيث إصابتهن باختلال عقلي أو نفسي، كان يُلاحظ عليهن ثبات حركة رؤوسهنّ بشكلٍ كبيرٍ أثناء الحديث.

واعتمد الباحثون في تقييمهنّ على قائمة تدقيق هير للاعتلال النفسي (PCL-R)، وهي قائمة مرجعية مكونة من 20 عنصراً من السمات الشخصية والتصرفات المسجلة.

وتُعدّ هذه النتائج مُهمّةً لِما تُقدّمه من نظرةٍ ثاقبةٍ على السلوكِ غيرِ اللفظيّ للمرأةِ وعلاقتهِ باعتلالها النفسيّ، ممّا قد يُساعدُ في تحسينِ مهاراتِ التشخيصِ والعلاجِ النفسيّ.