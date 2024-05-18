انت الأن تتابع خبر استراتيجية في الكويت ترعب الوافدين.. الداخلية الكويتية تقرر إنهاء خدمات هذه الفئة وترحيلهم على الفور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين عملية التوطين في الوظائف الحكومية، وذلك من خلال استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين الكويتيين في مختلف القطاعات، لتشجيعهم على شغل المناصب الرئيسية في الدولة. وتركز الاستراتيجية بشكل خاص على استبدال الأفراد الذين تخطوا سن الستين أو أولئك الذين قضوا أكثر من 20 عامًا في العمل بالكويت.

واضافت الوزارة

أن هذه الخطوة تستهدف الحد من البطالة وتحقيق توازن عام في سوق العمل، كما تسعى الحكومة الكويتية لتحقيق الأمان الوظيفي للمواطنين وتوفير فرص عمل عادلة في الجهات الحكومية والتعاملات في القطاعات الخاصة أيضًا.

خطة العمل تعطي الأولوية للمواطنين الكويتيين