العرافة الخطيرة ليلى عبداللطيف تثير الذعر قبل عيد الأضحى 2024.. وهذا ما توقعته

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت عالمة الأبراج والتنجيم اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تنبؤات جديدة، وتحدثت عن مستقبل صحي مخيف.

وفي التفاصيل، توقعت انتشار الفيروسات والأمراض في بعض الدول قبل عيد الأضحى المقبل، داعية إلى التحوط باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

هذا وحذرت ليلى عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية من خطورة ظهور فيروسات جديدة وانتشار سلالات متحورة، مما قد يؤثر بالسلب على الاستقرار الصحي في المنطقة.

وكثيرا ما تثير ليلى عبداللطيف الجدل بين حين وآخر بتوقعاتها، التي تدلي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

كما تخطف ليلى عبداللطيف الأنظار مع نهاية كل عام ميلادي وبداية آخر جديد، وخلال السنوات الماضية بات حضورها شبه دائم عبر وسائل الإعلام.

وبالتزامن مع بداية العام الجاري، تصدرت ليلى مواقع التواصل بعد طلاق الفنانين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعدما تنبأت لهما بالانفصال في وقت سابق.

كما باتت تصريحاتها تحظى باهتمام أكبر منذ طلاق "ياسمين والعوضي"، وزاد الحضور الإعلامي للسيدة اللبنانية بشكل أكبر، كما جذبت اهتمام رواد مواقع التواصل بقوة.