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لن تصدق الطريقة التي دخل بها إلى بطنه..اتفرج ماذا اخرج الأطباء من بطن هذا الرجل في مصر ..تفاصيل مرعبة

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الرياض - محمد الاطلسي - تمكن فريق طبي مصري من استخراج هاتف محمول بدأت القصة عندما حضرت قوة من سجن شبين الكوم ومعها الشاب السجين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، بعدما ابتلع هاتفا صغيرا كان يحاول تهريبه داخل السجن.

وبعد إجراء الفحوصات وعمل التحاليل اللازمة، تم تحضير السجين لدخول غرف العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلا أن العملية رغم فظاعة وغرابة الحادث، لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، حيث استخرج الطيب الهاتف المحمول بالمنظار دون الحاجة إلى جراحة.

 

يشار إلى أن تلك العملية الفريدة لا تعد الأولى من نوعها في مصر.

 

ففي شهر مايو الماضي قام فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، باستخراج هاتف من بطن شاب عانى آلاما شديدة في البطن والمعدة لأكثر من 20 يوماً!

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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