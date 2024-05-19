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سعودي سبعيني يتزوج بفتاة عشرينية وبعد مرور أشهر حدث مالا يصدقة عقل !

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الرياض - محمد الاطلسي - أقدم رجل سبعيني سعودي، على الزاوج من فتاة عشرينية رغم رفض أبنائه وأحفاده، لكن بعد مرور 5 أشهر اكتشف الصدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد أن كان وافق على طلبها وتنازل عن منزله لها. وذلك بهدف تأمين حياتها في ظل خوفها من أبناه المعترضين على زواجهم.وبحسب “الوطن” السعودية؛ فإنه بعد مرور خمسة أشهر تفاجأ الزوج الـ سبعيني أن زوجته العشرينية رفعت عليه قضية فسخ نكاح. وأبدت أمام محكمة الأحوال الشخصية أنها كارهة له، وعلى استعداد بإرجاع المهر.

 

 

 

من جانبه، أكد المستشار القانوني، صالح الغامدي، أن تنازل الزوج لزوجته يعتبر تنازلًا قانونيًا. حيث كما ادعي أنه قام بكتابة المنزل باسمها بإرادته، وهذا يعتبر قانونيًا.

 

 

 

المصدر: صحيفة الوطن السعودية

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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