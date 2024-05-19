انت الأن تتابع خبر دولة عربية تفجر مفاجأة اقتصادية وتستحوذ علي جزء كبير من هذا الكنز الموجود في مصر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة قطر للطاقة، العملاقة في مجال الغاز الطبيعي المسال، عن إبرام اتفاقية استحواذ على 40% من حقوق اثنين من مناطق الاستكشاف البحري قبالة السواحل المصرية، وذلك في يوم الأحد. الاتفاقية التي وُقعت مع شركة إكسون موبيل تمنحها نسبة الاستحواذ المذكورة في منطقتي القاهرة ومصري، بينما تُحتفظ إكسون موبيل بالنسبة المتبقية البالغة 60%.

بالإشارة إلى تفاصيل الصفقة

لم تكشف الشركتان عن القيمة المالية للاتفاقية، وقد أوضح أن الاتفاق يتوقف على الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية قطر للطاقة لتوسيع نطاق أعمالها الاستكشافية عالمياً وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي تقوم بتصديره.

المنطقتان المعنيتان تغطيان مساحة تبلغ 11,400 كيلومتر مربع، وتتراوح أعماق المياه فيهما من 2000 إلى 3000 متر. في كانون الثاني/يناير 2023، قامت إكسون موبيل بتقديم مستحقات الاستكشاف لهاتين المنطقتين.

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