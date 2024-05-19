عريس سعودي لم يتمالك بعد عقد قرانه بلحظات وقام بهذا الشيء الجنوني أمام والد العروسة ...اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - مقطع فيديو عفوي يُظهر شابًا يحتفل بعقد قرانه بحركة انتصار في مقطع فيديو عفوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شاب من جازان وهو يحتفل بعقد قرانه بطريقة مميزة. يُظهر المقطع الشاب وهو يمسك بيد والد العروس ويتمم معه شروط عقد القران، وبدت عليه علامات السعادة والفرح.

وبعدما انتهى من عقد القران، رفع الشاب يده للأعلى بحركة تدل على الانتصار، معبّرًا عن فرحته بهذا الإنجاز. تفاعل رواد التواصل: حظي المقطع بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم للزوجين وقدموا لهما التهاني. وعلّق أحدهم قائلاً: "الله يسعدهم هذي علامه فزت بها"، بينما قال آخر: "راعي كورة متحمس."