انت الأن تتابع خبر نايف حمدان ووليد الدواس وفيصل المعيوف يشاركون في رحلة بطائرة خاصة!...وهذا ما حصل لهم وأفزع السعوديين ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو تواجد الثلاثي راوي القصص نايف حمدان، مع مشهور سناب وليد الدواس صديق ومرافق يزيد الراجحي السابق، وفيصل المعيوف مشهور سناب والمختص بالسيارات الفاخرة، داخل طائرة خاصة معا.

سخرية بين الثنائي:

أثناء تصوير نايف حمدان للرحلة عبر سنابه، سخر منه الدواس قائلاً: "ترا هذا أول مرة يركب طيارة خاصة".

رد نايف حمدان:

لم يتردد نايف حمدان في الرد على سخرية الدواس، حيث فاجأه بالسخرية منه: "لدينا مثال حقيقي بين حديثي النعمة وولد النعمة".

محاولة الدواس تدارك الموقف: