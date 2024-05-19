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رياض - احمد صلاح - بعد الرقص أمام كافيه مقابل الحصول على كوب قهوة... أول إجراء صادم بحق صاحب المحل صدم الجميع !

مواطنون يناقشون فكرة حملة تسويقية جديدة

أثارت حملة تسويقية جديدة تتطلب من العملاء الرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجاني نقاشًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

آراء مؤيدة:

رأى بعض المواطنين أن الحملة ناجحة من الناحية التسويقية، حيث حققت هدفها في جذب العملاء والانتشار على نطاق واسع.

اعتبر آخرون أن الفكرة ممتعة وتناسب الشباب، خاصةً وأنها تُضفي جوًا من المرح والبهجة على المكان.

أشار بعض الأشخاص إلى أن الرقص ليس عيبًا أو قلة أدب، بل هو وسيلة للتعبير عن النفس والاستمتاع بالموسيقى.

آراء معارضة: