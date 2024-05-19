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بعد الرقص أمام كافيه مقابل الحصول على كوب قهوة... أول إجراء صادم بحق صاحب المحل صدم الجميع !

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رياض - احمد صلاح - بعد الرقص أمام كافيه مقابل الحصول على كوب قهوة... أول إجراء صادم بحق صاحب المحل صدم الجميع !

مواطنون يناقشون فكرة حملة تسويقية جديدة

  • أثارت حملة تسويقية جديدة تتطلب من العملاء الرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجاني نقاشًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

آراء مؤيدة:

  • رأى بعض المواطنين أن الحملة ناجحة من الناحية التسويقية، حيث حققت هدفها في جذب العملاء والانتشار على نطاق واسع.
  • اعتبر آخرون أن الفكرة ممتعة وتناسب الشباب، خاصةً وأنها تُضفي جوًا من المرح والبهجة على المكان.
  • أشار بعض الأشخاص إلى أن الرقص ليس عيبًا أو قلة أدب، بل هو وسيلة للتعبير عن النفس والاستمتاع بالموسيقى.

آراء معارضة:

  • انتقد بعض المواطنين الفكرة من الناحية الأخلاقية، معتبرين أنها تُشجع على السلوكيات غير اللائقة.
  • رأى آخرون أن الرقص مقابل كوب قهوة رخيص هو أمر غير مقبول، ويشكل استغلالًا للعملاء.
  • اعتبر بعض الأشخاص أن هناك طرقًا أفضل للتسويق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الأفكار.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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