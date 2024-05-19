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رياض - احمد صلاح - بعد الرقص أمام كافيه مقابل الحصول على كوب قهوة... أول إجراء صادم بحق صاحب المحل صدم الجميع !
مواطنون يناقشون فكرة حملة تسويقية جديدة
- أثارت حملة تسويقية جديدة تتطلب من العملاء الرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجاني نقاشًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
آراء مؤيدة:
- رأى بعض المواطنين أن الحملة ناجحة من الناحية التسويقية، حيث حققت هدفها في جذب العملاء والانتشار على نطاق واسع.
- اعتبر آخرون أن الفكرة ممتعة وتناسب الشباب، خاصةً وأنها تُضفي جوًا من المرح والبهجة على المكان.
- أشار بعض الأشخاص إلى أن الرقص ليس عيبًا أو قلة أدب، بل هو وسيلة للتعبير عن النفس والاستمتاع بالموسيقى.
آراء معارضة:
- انتقد بعض المواطنين الفكرة من الناحية الأخلاقية، معتبرين أنها تُشجع على السلوكيات غير اللائقة.
- رأى آخرون أن الرقص مقابل كوب قهوة رخيص هو أمر غير مقبول، ويشكل استغلالًا للعملاء.
- اعتبر بعض الأشخاص أن هناك طرقًا أفضل للتسويق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الأفكار.