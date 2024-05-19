انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن مواعيد اختبارات الفصل الثالث "اختبارات نهاية العام" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة التعليم في السعودية كافة التفاصيل حول اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير لهذا العام، سواء من أجل الاختبارات الشفوية أو النهائية لتكون واضحة تماما أمام الطلاب والطالبات والمعلمين للاستعداد لها.

مواعيد اختبارات نهاية الترم الثالث

أفادت وزارة التعليم السعودية بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا صحة لكل الأنباء المتداولة حول تبكير مواعيد الاختبارات، وأنها مجرد شائعات، مؤكدة أن أي تغييرات قد تحدث على مواعيد الاختبارات، تقديم أو تأخير، سوف يتم الإعلان عنها بشكل مباشر.

وفيما يخص مواعيد الاختبارات المحددة، فقد أعلنت الوزارة أنها تبدأ في يوم 27 من ذي القعدة لعام 1445 هـ، وتستمر على مدار أسبوعين وهو ما يوفر للطلاب الوقت المناسب من أجل التحضير والمراجعة.

وقد بدأت اختبارات منتصف الفصل، الأحد الموافق 12 شوال للعام 1445 هـ، وتكون الاختبارات الشفهية من 20 ذي القعدة 1445 هـ، أما الاختبارات النهائية من بداية 27 من ذي القعدة للعام 1445 هـ.

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل

كما أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن جدول التقويم الدراسي لعام 1446 كالتالي:

العام الدراسي مكون من ثلاث فصول دراسية، وتكون عدد أسابيع الدراسة 38 أسبوع.

أما عدد الأيام الفعلية فهي 180 يوم، وكذلك عدد أيام الإجازات في العام الدراسي 1445 يكون 60 يوم.

بينما عدد الإجازات 10 إجازات، وهي إجازة عيد الفطر واليوم الوطني ثم إجازة يوم التأسيس مع أربع عطلات تكون مطولة، وبذلك تكون إجمالي الإجازات ستين يوم، مع القابلية للزيادة حسب الأحوال الجوية في فصل الشتاء والتي تؤدي إلى تعليق الدراسة الحضورية وجعلها أون لاين أو توقيفها بشكل مؤقت.

أما عدد الأيام الفعلية فهي 180 يوم، وكذلك عدد أيام الإجازات في العام الدراسي 1445 يكون 60 يوم.

هذا ويتم تداول جدول التقويم الدراسي 1446 بنظام الفصلين الدراسيين، ولكن عليكم الإنتباه لأن ذلك الجدول غير رسمي ولم يصدر من الوزارة أي توضيحات بخصوص إلغاء الفصل الدراسي الثالث، هذا ويعقد مجلس الوزراء اجتماعًا في خلال الأسبوع القادم من أجل مناقشة الموضوع، مع جميع المختصين في العملية التعليمية، من الكادر التعليمي والإدارة، حيث تعمل وزارة التعليم على مواكبة كل التطورات في كافة المناهج الدراسية والأنظمة التعليمية بشكل عام، لتطوير التعليم بشكل قوي ضمن خطة المملكة لعام 2030، لرفع كفاءة التعليم السعودي ليكون ضمن أفضل الدول خلال السنوات المقبلة، مع افتتاح المزيد من الجامعات وإضافة التخصصات وجلب الكفاءات التعليمية.

متى اختبارات الفصل الثالث ١٤٤٥؟

الاختبارات الشفهية من يوم 20 ذي القعدة 1445 هـ.

متى يخلص الترم الثالث 1445؟

يونيو المقبل.

كم اسبوع في الترم الثالث ١٤٤٥؟