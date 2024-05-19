مختص يكشف أضرار تناول لحوم المواشي أثناء فترة التحريم!..تسبب أمراض الكبد والكلى والسرطان

الرياض - محمد الاطلسي - حذر المهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، من تناول لحوم المواشي في فترة إعطائها الأدوية، مشيرا إلى أنها تؤدي للإصابة بعدة أمراض.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " من خلال الإرشادات التي نقرأها وتوصية بعض البيطريين اللي عندهم ذمة وضمير ينصحون عند إعطاء الأدوية بأن هناك فترة تحريم اللحم خلال تناول الأدوية.

وأشار إلى أن تناول اللحوم في مدة التحريم لأدوية المواشي قد تسبب أمراض الكبد والكلى وقد تصل إلى الأورام السرطانية. لافتا إلى أن كل دواء له فترة تحريم وله أضراره.