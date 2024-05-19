الامارات تزف خبر سار وتعلن التجنيس بشروط سهلة وبسيطة لك ولاولادك .. فرصة ذهبية لن تتكرر ابداً.. ( لاتجعلها تفوتك )

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رياض - احمد صلاح - يتمتع المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات بامتياز حيازة أحد أقوى جوازات السفر في العالم، الأمر الذي يعكس التقدم الكبير الذي تشهده الدولة.

تتبع هذا الإنجاز توجيهات حديثة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تنظم عملية إصدار جوازات السفر الإماراتية. وستشرح هذه المقالة كيفية وشروط التقديم للحصول على الجنسية الإماراتية تحت هذه التوجيهات الجديدة.

تطلب الإمارات مجموعة من الشروط المحددة للراغبين في الحصول على جواز سفرها. الأطباء يجب أن يكونوا مختصين في مجالات نادرة وأساسية للبلاد. بينما يُطلب من العلماء أن يكون لديهم عشر سنوات من الخبرة في مجالات بحثية معترف بها دولياً. والمخترعون يجب أن يمتلكوا براءات اختراع معترف بها دولياً أو وطنياً. المستثمرون كذلك يحتاجون أن يمتلكوا عقارات في الإمارات، ولديهم رصيد بنكي لا يقل عن 10 مليون درهم واستثمارات مماثلة في شركات.

كما يشترط على المتقدمين الالتزام التام بقوانين الإمارات والحفاظ على سمعتها، بالإضافة إلى أداء قسم الولاء. كما ينبغي عليهم الإفصاح عن أية جنسيات أخرى يمتلكونها أو التنازل عنها.

تقدم الإمارات الـ "تأشيرة الذهبية" للأفراد ذوي الثروات الكبيرة من المستثمرين، الأطباء، العلماء، والخبراء، الذين يجب أن يستطيعوا إيداع ما يصل إلى 2,000,000 درهم. بعد حصولهم على التأشيرة، قد يفكرون في اتخاذ خطوات نحو اكتساب الجنسية الإماراتية، والتي تتطلب التسجيل عبر الموقع الرسمي وملء البيانات المطلوبة.

الجنسية الإماراتية توفر العديد من المزايا، منها القدرة على تأسيس الشركات البحرية وامتلاك العقارات وفقاً للقانون الإماراتي، بالإضافة إلى فرص عمل بهيئات مرموقة مثل مجلس الوزراء.

في الإجمال، تعزز هذه السياسات من مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في دعم النمو والإبداع في الدولة.