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رياض - احمد صلاح - 3 ملايين صورة القتطها بكاميرته... مصور سعودي يفاجئ السعوديين ويكشف عن صور لزعماء المملكة بكاميرته ...اتفرج

3 ملايين صورة و 240 كاميرا: رحلة شغف عبر الزمن

في مقطع فيديو مدهش نشره عبر حسابه في تطبيق "تيك توك"، كشف مصور سعودي عن عدد "غير متوقع" من الصور التي التقطها بكاميراته، مُذهلًا الجميع بشغفه وإبداعه.

أرشيف ضخم:

أعلن المصور عن امتلاكه لـ 3 ملايين صورة ورقية، تم التقاطها بواسطة 240 كاميرا يمتلكها.

ذاكرة حية:

وأظهر المصور قدرته على تذكر الصور التي التقطتها كل كاميرا والمناسبة التي التقطت فيها، مُقدمًا دليلًا على ذاكرته الحية وحرصه على توثيق الأحداث.

لحظة تاريخية:

من بين الصور التي عرضها المصور، لفتت صورة الملك خالد الأنظار، حيث أوضح أنه التقطها عام 1401 هجري، أي قبل 44 عامًا، مما يعكس رحلته الطويلة في عالم التصوير.

شغف لا ينضب: