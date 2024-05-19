انت الأن تتابع خبر ساعات فقط تفصل المملكة عن أسوأ كارثة في التاريخ... وسكان هذه المناطق في خطر حقيقي إذا لم يتحركوا فورا ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة خلال فترة هطول الأمطار الرعدية المتوقعة على معظم مناطق المملكة،

من يوم غدٍ السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما أوصت المديرية بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة تحذيرات الدفاع المدني بشأن حالة الطقس.

تحذير خاص لمنطقة مكة المكرمة

أوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية والخرمة والمويه.

نصائح للسلامة خلال هطول الأمطار الرعدية