انت الأن تتابع خبر المملكة وعدة دول عربية أخرى على موعد مع عاصفة شمسية مميتة في هذا التاريخ... تفاصيل مزلزلة !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع علماء الفلك أن تشهد الأرض عواصف شمسية جديدة خلال صيف عام 2025، بعد العاصفة الشمسية القوية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي. ووفقًا لعالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، جوناثان ماكدويل، فإن الشمس لم تصل حتى الآن إلى "الحد الأقصى لطاقتها"، وهو النقطة الأكثر نشاطًا في دورتها الشمسية المتكررة التي تستمر 11 عامًا.

وأوضح ماكدويل