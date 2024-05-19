ولي العهد السعودي يصدر مرسوما عاجلا سيفاجئ الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضرورة مراعاة أوقات الصلاة عند جدولة مباريات كرة القدم، مشدداً على أن أي تجاوز في هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً.

وقد تم إرسال خطاب لوزير الرياضة نصّه كالتالي: "إشارة إلى ما تم ملاحظته من عدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بأن هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً، وأن على المعنيين عدم تكرار هذا التجاوز".

الخطاب يأتي في إطار التأكيد على أهمية الحفاظ على القيم الدينية واحترام الأوقات المخصصة للصلاة، وهو ما يعكس حرص القيادة على دمج الرياضة مع الالتزامات الدينية دون تعارض.