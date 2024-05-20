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عادة سيئة تسبب مرض السكري بنسبة 40 بالمئة ويجهلها الكثيرون.. طبيب سعودي يحذر منها

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري عن عادة سيئة تسبب الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال الشهري في الفيديو الذي نشره بحسابه بمنصة إكس: المدخن أكثر عرضة لأن يحصل عنده السكري 30 إلى 40 بالمئة أكثر من غيره.

 

وتابع: الشيء الآخر للي عنده السكر ويدخن يكون صعب جدا تنظيم السكر لديه لأن النيكوتين يفسد عمل الإنسولين.

هذا يسبب السكري 40% والكثيرررررررر والله مايدري pic.twitter.com/k4OurhkeV4- سعود الشهري (@saud_alshehry_) 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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