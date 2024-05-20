عادة سيئة تسبب مرض السكري بنسبة 40 بالمئة ويجهلها الكثيرون.. طبيب سعودي يحذر منها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري عن عادة سيئة تسبب الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.
وقال الشهري في الفيديو الذي نشره بحسابه بمنصة إكس: المدخن أكثر عرضة لأن يحصل عنده السكري 30 إلى 40 بالمئة أكثر من غيره.
وتابع: الشيء الآخر للي عنده السكر ويدخن يكون صعب جدا تنظيم السكر لديه لأن النيكوتين يفسد عمل الإنسولين.
هذا يسبب السكري 40% والكثيرررررررر والله مايدري pic.twitter.com/k4OurhkeV4- سعود الشهري (@saud_alshehry_)
هذا يسبب السكري 40%— سعود الشهري (@saud_alshehry_) September 30, 2023
والكثيرررررررر والله مايدري😫 pic.twitter.com/k4OurhkeV4