عادة سيئة تسبب مرض السكري بنسبة 40 بالمئة ويجهلها الكثيرون.. طبيب سعودي يحذر منها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري عن عادة سيئة تسبب الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.

وقال الشهري في الفيديو الذي نشره بحسابه بمنصة إكس: المدخن أكثر عرضة لأن يحصل عنده السكري 30 إلى 40 بالمئة أكثر من غيره.

وتابع: الشيء الآخر للي عنده السكر ويدخن يكون صعب جدا تنظيم السكر لديه لأن النيكوتين يفسد عمل الإنسولين.