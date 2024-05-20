ستتفاجئ !..استخدام زيت القرنفل لمرضى السكري بدلاً عن جرعة الانسولين في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - يحتوي القرنفل على فوائد صحية وتجميلية وغذائية، ويستخدم منذ العصور القديمة في عدة مجالات، وذلك بفضل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، حيث يحارب الكثير من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والسكري، حيث يوصى به للأشخاص الذين يعانون من أمراض عدم انتظام نسبة السكر في الدم، مثل مرض السكري، لأنه يلعب دور الأنسولين نفسه في الجسم، إذ يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

فوائد القرنفل للسكر

أظهرت الدراسات الحيوانية والمعملية أن المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، وزيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، وزيادة إفراز الأنسولين، وتحسن وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين، وتعد تلك الفائدة واحدة من فوائد مضغ قرنفل على الريق.

وفي دراسة أُجريت في العام 2006، تناول خلالها عدد من مرضى السكري كمية محددة من القرنفل يومياً لمدة 30 يوماً. توصل الباحثون إلى أن تناول كمية قليلة من القرنفل، تقلل من عوامل خطر مرض السكري.

وفي دراسة أخرى للمركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية في جامعة كاراتشي في باكستان، وجدت أن القرنفل لم ينظم السكر في الدم فحسب، بل حسن من عمل الخلايا التي تنتج الإنسولين في الجسم.

وفي دراسة أخرى أُجريت على الفئران، وجدت الدراسة أن مستخلص القرنفل، قلل من مقاومة الإنسولين في خلايا عضلات الفأر.

كانت الفئران المصابة بداء السكري والتي استهلكت القرنفل أقل مقاومة للإنسولين وتحسّن تحملها لمادة الجلوكوز، وإفراز الأنسولين، ووظيفة خلايا بيتا.