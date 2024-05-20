النيابة العام السعودية تحذر من تصفح هذه المواقع من اليوم وعقوبة صارمة للمخالف

الرياض - محمد الاطلسي - قالت النيابة العامة في بيان هام متعلق بالأنظمة المعلوماتية انها تتمتع بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة. وقد حذرت النيابة في بيانها من المساس المخل لهذا الجانب والذي يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

حيث يحظر الدخول بطرق غير مشروعة واكدت النيابة على حسابها الرسمي على تويتر أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

عقوبات المخالفة :

١. السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

٢. غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

٣. مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه.

٤. إغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. (۱۳) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

٥. ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.