ماذا يحدث ؟..إسرائيل في مرمى النيران بسبب عادل إمام ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - شن جمهور "الزعيم" عادل إمام حملة غضب وهجوم على إسرائيل، بعد قيام صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي X، بتهنئة النجم الكبير بعيد ميلاده الذي يوافق 17 مايو من كل عام.

الهجوم على إسرائيل

ونشرت الصفحة صورة عادل إمام مصحوبة بالتعليق التالي: "نهنئ الفنان المصري العظيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ ٨٤، عادل إمام أيقونة المسرح والسينما المصرية فهو يجسد روح الفكاهة، له عطاء لا يحصى للفن والثقافة العربية والعالمية وله مكانة في قلب كل إسرائيلي يهودي وعربي، ونتمنى له العمر كله بأتم الصحة".

وجاءت تعليقات الجمهور لتهاجم إسرائيل وصفحة إسرائيل بالعربية، وتذكرهم بالأعمال التي كان يهاجم فيها عادل إمام الكيان المحتل، وبينها فيلم "السفارة في العمارة" خاصة المقاطع الخاصة بغنائه جزءًا من أغنية "أنا بكره إسرائيل" ضمن أحداث العمل، وترديده كلمات "يا أنا في السفارة في قلب العمارة"، إلى جانب مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ومسلسل "دموع في عيون وقحة".

عادل إمام السفارة في العمارة

ومن بين التعليقات: "عادل إمام الفنان المصري بتاع السفارة في العمارة؟"، "لازم تحترموا الفنان عادل إمام لأنه أكبر من دولتكم بـ8 سنوات، مش عارف درجة الوقاحة اللي بتتمتعوا بيها محصلتش"، "عادل إمام فنان جميل ورائع وله أكثر من عمل يوضح مدى إجرامكم وتطرفكم وعنصريتكم"، "طبعاً فنان كبير أمتعنا كثيراً بمسلسل فرقة ناجي عطا الله ومسلسل دموع في عيون وقحة وفيلم السفارة في العمارة، والكثير والكثير من الأعمال الناجحة".

عادل امام

وواصل آخرون سخريتهم وهجومهم: "كل سنة وهو طيب.. سبحان الله عمره أكتر من عمر دولتكم المُحتلة"، "ونحن نتمنى الصحة والعافية للفنان الكبير جمعة الشوان أقصد عادل إمام"، "واحنا بالنيابة عن الزعيم مش قابلين التهنئة"، "أتمنى تحتفلوا بعيد ميلاده في إسرائيل بعرض مسلسل دموع في عيون وقحة وفيلم السفارة في العمارة.. أعمال جميلة".

عيد ميلاد عادل إمام

واحتفل أمس الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ84 إذ أنه من مواليد 17 مايو عام 1940، قدم أعمالا ناجحة سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.من أشهر أعمال "الزعيم" السينمائية: "الإرهاب والكباب، شمس الزناتي، الإرهابي، حتى لا يطير الدخان، كراكون في الشارع، الحريف، طيور الظلام، زهايمر، زوج تحت الطلب، جزيرة الشيطان، الأفوكاتو، المنسي، اللعب مع الكبار، المشبوه، حب في الزنزانة، رسالة إلى الوالي".