نداء عاجل من وزارة الحج السعودية لهذه الفئة..غادروا مكة سريعا

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت وزارة الحج السعودية أن تأشيرة العمرة لا تُمكِّن حاملها من أداء الحج؛ مطالبة حامليها بسرعة مغادرة مكة قبل انتهائها.

وعبر حسابها على منصة "إكس" قالت الوزارة السعودية : "وصولك إلى السعودية بتأشيرة عمرة لا يُمكِّنك من أداء الحج؛ لذلك التزم بصلاحية التأشيرة، وغادر مكة قبل انتهائها".

وفي وقت سابق؛ شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.

ودعت الوزارة السعودية الي ضرورة الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.

وحثت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة