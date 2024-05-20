انت الأن تتابع خبر نداء عاجل لوزارة التعليم السعودي بشأن استغلال المدارس الأهلية لهذا الأمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح محامٍ بأنه هناك عدد من المدارس الأهلية تعمل على الضغط على أولياء الأمور من خلال طرد الطلاب من فصولهم الدراسية أو منعهم من دخول الاختبارات، وذلك لتحصيل كافة الرسوم الدراسية المتأخرة من الطلاب، لكن هذه الطريقة تعد مخالفة تتطلب تدخل وزارة التعليم في المملكة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وتنظيم العملية التعليمية والتربوية، إذ من المفترض أن يكون تحصيل الرسوم الدراسية من اختصاص المدرسة بناءً على الاتفاق المبرم بين المدرسة وولي الأمر، ولا يجوز تدخل الطالب كطرفًا في الخلاف.

استغلال المدارس الأهلية

توجه بعض أولياء الأمور برفع شكاوى إلى وزارة التعليم تفيد بتعرض الطلاب إلى سوء معاملة في عدد من المدارس الأهلية داخل الرياض نتيجة عدم سدادهم الرسوم الدراسية في الموعد الذي حددته إدارة المدرسة، أنها لم تستخدم أيًا من الممارسات كطرد الطلاب أو منعهم من الاختبارات المدرسية من أجل تحصيل الرسوم الدراسية.

لذا قامت أحد المدارس بالرد بأنه على أحد لجهات التعليم الرسمية التواصل معهم وسيتم الرد بخصوص هذه الشكاوى، كما تم التأكيد على أن مثل هذه المواقف قد تعرض الطالب إلى صدمة نفسية لذا لا يفضل وضع الطالب في موقف محرج أمام زملائه في الفصل، ومن الأفضل الاستعداد لمعالجة الأمور المالية بشكل مبكر أو تغيير المدرسة.

منع الطالب من أداء الاختبارات بسبب عدم سداد الرسوم

على الجانب الآخر أكد خالد المحمادي المحامي أن المدرسة لا تمتلك الحق في منع الطالب من دخول الاختبارات التي حددتها وزارة التعليم، إذ لا يتم اعتبار الطالب عضو أساسي في موضوع السداد، ولا يوجد له أي ذنب في عدم السداد ولا يجب إقحامها في القضايا التي تؤثر على مشواره التعليمي.

كما أكد بأن وزارة التعليم تمنع مثل هذه التصرفات وفي حالة تعرض الطالب للطرد على ولي الأمر التوجه إلى المديرية التعليمية التي يتبع لها الطالب وفي خلال 24 لابد من دخول الطالب الاختبارات، على صعيد آخر أعلن المحمادي بأن الرسوم المالية من المفترض أن تكون بين ولي أمر الطالب وإدارة المدرسة فقط، وعلى الجهات المختصة تولي أمر تحصيل المستحقات والمتأخرات دون تدخل الطلاب.

من المسؤول عن المدارس الاهلية؟

وزارة التعليم و وزير التعليم.

هل من حق للمدرسة الاهلية حجز الشهادة؟

أكدت وزارة التعليم على عدم أحقية المدرسة في القيام بهذا الأمر.

هل يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب المتعثرين في السداد من دخول المدرسة؟