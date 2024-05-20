انت الأن تتابع خبر هل يوجد رسوم على نظام الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية في السعودية؟ برنامج سكني يُجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برنامج سكني أوضح عدة تفاصيل هامة بشأن نظام الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية، وذلك في ضوء التساؤلات المطروحة من قبل العديد من الأشخاص حول وجود رسوم مالية عليه، حيث يحرص البرنامج على التفاعل والتواصل المستمر مع الجميع، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لذا نشير إلى أهم ما تم توضيحه بشأن الحجز بدون رسوم أو خلاف ذلك.

نظام الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية

رد برنامج سكني من خلال الحساب التابع له على منصة التواصل الاجتماعي أكس على تسائل من أحد المواطنين حول وجود رسوم حجز الأراضي السكنية، فقد تم التأكيد على أن النظام موحد ويتم من خلال إبرام العقد الإلكتروني بهدف تخصيص قطعة أرض عبر تطبيق سكني، في حين أن تم الإشارة إلى أن حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي، يعتبر هذا الأمر مُخالف لكافة الأنظمة المعمول بها والقوانين مما يترتب عليه إلغاء الخيار

شروط الحصول على الدعم السكني

حدد برنامج سكني مجموعة من الضوابط والشروط التي لابد من توافرها من أجل الحصول على الدعم السكني، وقد جاءت على النحو التالي:

صاحب الطلب لابد وأن يكون متواجد بصفة دائمة وحاصل على الجنسية السعودية.

لابد وأن لا يكون قد حصل على الدعم في السابق من برنامج سكني.

من الضروري ألا يكون الشخص المتقدم مالكًا لأي عقار.

توفير ما يثبت الدخل الشهري الخاص به.

إلا يكون أحد مستفيدي برنامج من برامج الدعم الأخرى.

الحد الأدنى للعمر هو 25 عام.

عدم امتلاك فرد من أفراد الأسرة خلال أخر 5 سنوات لمنزل.

عدم حصول أحد أفراد الأسرة على دعم سكني في الفترة الأخيرة.

الشخص المتقدم لابد وأن يكون زوجًا أو أبًا كما يمكن أن يكون شخص يعول الأسرة، بالإضافة إلى السيدات المطلقات والأرامل وفق ضوابط محددة.

كيف احجز الارض في سكني؟

تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور إلى منصة سكني .

. تحديد (منتجات سكني) ثم تحديد (البناء الذاتي) ثم خيار (الأراضي)

تحديد الأرض والمشروع.

متابعة الخطوات لحين الانتهاء بشكل كامل.

كيف اعرف اني حجزت في سكني؟

من خلال الاستعلام عبر منصة سكني.

كم مدة حجز الوحدة في سكني؟