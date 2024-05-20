انت الأن تتابع خبر ساعات قليلة تفصل السلطنة عن أسوأ كارثة في تاريخها.... وعلى سكان هذه االمناطق أخذ الحيطة والحذر ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان عن تأثر الأجواء بإخدود من منخفض جوي يبدأ تأثيره يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، مما من المتوقع أن يسبب تقلبات جوية متفاوتة وأمطار رعدية بعدة مناطق في السلطنة.
البيان الصادر
- عن الهيئة العامة للطيران المدني أفاد بأن مناطق مثل محافظة مسندم ستشهد أمطاراً رعدية مساء الخميس، ومن المحتمل أن تمتد هذه الأمطار لتشمل محافظات البريمي والظاهرة ومسقط ومناطق شمالية وجنوبية أخرى حتى يوم الجمعة. هذا بالإضافة إلى توقعات بأن يكون البحر هائج الموج، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين ونصف.
- الهيئة حثت المواطنين والمقيمين في السلطنة على الاحتياط وتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتحقق من أحوال البحر قبل ارتياده، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة لتحديثات دقيقة وشاملة.
- الأرصاد الجوية هيئة متخصصة في رصد وتحليل الظواهر الجوية، وتسعى من خلال هذه الإصدارات لضمان سلامة الجميع بتقديم تنبؤات دقيقة ومحدثة. يشمل عملها مراقبة أنواع المنخفضات الجوية التي تؤثر على السلطنة بما في ذلك المنخفضات الحرارية، القطبية، والجبهية.