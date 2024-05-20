انت الأن تتابع خبر ساعات قليلة تفصل السلطنة عن أسوأ كارثة في تاريخها.... وعلى سكان هذه االمناطق أخذ الحيطة والحذر ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان عن تأثر الأجواء بإخدود من منخفض جوي يبدأ تأثيره يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، مما من المتوقع أن يسبب تقلبات جوية متفاوتة وأمطار رعدية بعدة مناطق في السلطنة.

البيان الصادر