اتفرج .. مرض جلدي يصيب الانسان وعندما أصيب كلب بهذا المرض حدثت مفاجأة خارقة ( صورة صادمة )

الرياض - محمد الاطلسي - أصيبت كلبة سوداء بمرض البهاق، وخلال عامين أصبحت بيضاء اللون بالكامل.

ويشير ماث سميث صاحب الكلبة التي يسميها باستر، إلى أن الأطباء البيطريين شخصوا إصابتها بمرض البهاق عندما كان عمرها سنتين. وتحدث هذه الحالة بسبب أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤدي إلى فقدان الصبغة في مناطق الجلد. ونصحوه الأطباء بمراقبة الكلبة، مع أن صحتها بصورة عامة ليست في خطر.

ووفقا له، بعد مضي تسعة أشهر على تشخيص إصابتها بالبهاق، بدأت البقع البيضاء تظهر على وجهها، ومن ثم بدأت تظهر وتتوسع على جسمها مع مرور الوقت، وبعد عامين تحول لونها من الأسود إلى الأبيض بالكامل.