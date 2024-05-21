بالأسماء.. السعودية تلغي رسماً نظام الكفيل ل 5 مهن ويسمح لأصحابها بالعمل في جميع مدن المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الحكومة السعودية عن السماع للأجانب المقيمين على أرض السعودية بالعمل دون الحاجة لكفيل، وحددت الإدارة هذه المهن وهي كالتالي:

الأعمال اليدوية والورش.

أعمال المقاولات.

مديري المبيعات.

سكرتارية تنفيذية.

مديرون تنفيذيون.

مهندسون ميكانيكيون.

الوظائف الخاصة بالقطاع الطبي مثل الأطباء والتمريض.

المهندسون بمختلف المجالات مثل المدنية والإنشائية والكهربائية.

مديرو لحسابات.

مديرو الإدارة.

تم إصدار قرار يهدف من تطوير العلاقة بين الموظفين والأجانب القادمين للعمل، وهذا للمحافظة على حقوق العميل بعد انتهاء عقودهم بدون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وهذا القرار أتاح للأفراد القادمين للمملكة للبحث عن عمل سبل أسهل ومرنة أكثر.

والهدف الأساسي لهذا القرار هو زيادة الإنتاج المحلي في المملكة العربية وتحقيق التنافس الفعلي بين العمالة المحلية والعمالة الوافدة، ويهدف أيضًا إلى تقليل الفروق في عقود العمل بين الموظفين والوافدين المقيمين في المملكة.

وهذا العمل يحق لكل عامل دخل البلاد بالطريقة القانونية والعامل الذي يمتلك مؤهلات أكاديمية أو مهنية لا يمتلكها السعوديين أو لا تتوفر بنسب مناسبة.

لأجل أن يستفيد العامل الوافد من هذا القرار، يجب أن يتوفر لديه بعض الشروط، والتي سنذكرها كالتالي:

يجب أن يكون العامل ضمن قائمة العمالة المهنية الوافدة والتي تكون خاصة بنظام العمل.

يجب أن يمضي العامل على عقد مدته لا تقل عن 12 شهر لدى مالك العمل الحالي منذ دخوله إلى المملكة العربية السعودية.

عند رغبة العامل في إنهاء العقد أو الانتقال يجب أن يرسل إشعار إلى صاحب العمل بطلب نقل خدمة قبل الانتقال بـ 90 يوم.

وفي الختام تُعتبر هذه لفتة جميلة من وزارة السعودية بشأن العامل الذي يريد العمل داخل المملكة، حيث سهلت عليه الكثير وقامت بحمايته من مشاكل الكفيلين وكيدهم، ونتمنى التوفيق لكل العاملين.