انت الأن تتابع خبر عاجل يحدث في سلطنة عمان تدق ناقوس الخطر .. ظهور السحابة الملتفة في سماءها وهذا ما سيحدث خلال ساعات قليلة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان خلال الساعات الأخيرة عن العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر ظهور سحابة ملتفة جذابة. ومن هذا المنطلق، تناول هذا المقال تفاصيل دقيقة حول هذه السحابة التي شوهدت في ولاية جعلان.

تُعرف هذه السحابة علمياً بـ"Roll Cloud" أو "السحابة الملتفة". تتميز بشكلها الأسطواني الغريب وغالباً ما تتشكل فوق المسطحات المائية وعلى امتداد السواحل. تلعب الجبهة الباردة دوراً مهماً في تشكيل هذه السحابة؛ حيث يتسبب حركة الهواء البارد

فوق المياه الدافئة في تبريد الهواء الساخن المتصاعد من البحر، مما يؤدي إلى تكاثف الرطوبة في الهواء وبالتالي تشكل هذه السحابة المثيرة للاهتمام. كما أن الانقلاب الحراري - حين تكون طبقات الهواء العلوية أكثر دفئًا من الطبقات السفلية - يساهم أيضاً في تكون السحابة الملتفة.

هذه السحابة تعتبر من الظواهر الطبيعية الفاتنة التي تلفت انتباه المتابعين والمختصين في مجال الأرصاد الجوية. فهي تبرز اختلاف الظواهر الجوية وتعقيد العوامل المؤثرة في تشكل الأحوال الجوية في منطقة مثل سلطنة عمان، التي تجذب العلماء لرصد ودراسة هذه الظواهر لفهم أكبر لتأثيرات المناخ المحلي والعالمي.