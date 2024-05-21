انت الأن تتابع خبر عاجل.. وزارة التعليم السعودية تعلن تعديل موعد بدأ العام الدراسي 1446ه‍ .. هل سيتم تقديمها أم تأخيرها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446 في مدارس التعليم العام في جميع مناطق المملكة يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، كما أوضحت الوزارة موعد عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والكادر الإداري والمعلمين المكلفين بالأعمال الإدارية والمعلمين الممارسين للتدريس، وذلك سيكون في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024، وفيما يلي نستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446/2024 في جميع مدارس التعليم العام داخل المملكة، وأوضحت أن أول يوم يتم استئناف فيه الدراسة الحضورية يكون يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 والموافق 14 صفر 1446.

موعد عودة المشرفين والإداريين 1446

أوضحت وزارة التعليم أن موعد عودة عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والكادر الإداري والمعلمين المكلفين بالأعمال الإدارية في مدارس التعليم العام سيكون من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024 والموافق 28 محرم 1446.

موعد عودة المعلمين في مدارس التعليم العام 1446

كما أوضحت وزارة التعليم أن موعد عودة المعلمين الممارسين للتدريس داخل مدارس التعليم العام في المملكة سيكون من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024 والموافق 28 محرم 1446.

موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الثالث 1445

في وقت سابق أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد البدء في أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1445، على أن يبدأ أداء الاختبارات العملية والشفوية من يوم 20 القعدة 1445 الموافق 2 يونيو 2024، على أن تبدأ الاختبارات التحريرية في يوم 27 ذو القعدة 1445 الموافق 9 يونيو 2024.

إجازة نهاية العام الدراسي 1445

وفقًا للتقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي 1445 تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لجميع الطلاب في المملكة من يوم الأثنين 4 ذي الحجة 1445 الموافق 10 يونيو 2024 هو موعد بدء إجازة الصيف، وتستمر اجازة الصيف لمدة 68 يوم حتى يوم الأحد 14 صفر 1446 الموافق 18 أغسطس 2024.

متى تبدا الاختبارات النهائية الترم الثالث 1445؟

تبدأ الاختبارات الشفوية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث 1445 في يوم 20 ذو القعدة 1445، وتبدأ الاختبارات التحريرية في يوم 27 ذو القعدة 1445.

متى بداية العام الدراسي 1445 1446؟

أعلنت وزارة التعليم أن العام الدراسي الجديد 1446 يبدأ من يوم 18 أغسطس 2024 الموافق 14 صفر 1446.

كم مدة الاجازة الصيفية في السعودية؟