انت الأن تتابع خبر تعميم هام من الهيئة العامة للجوازات السعودية بخصوص هوية مقيم .. قوموا بهذا الأمر فورا عبر أبشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الهيئة العامة للجوازات السعودية ضرورة إصدار هوية مقيم في منصة أبشر وذلك من بعد سداد كل الرسوم، ويشترط ضمن الإجراءات إنهاء الفحص الطبي وذلك حتى تتمكن من إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالعمالة من بعد سداد كل الرسوم الإدارية عليه.

شروط تجديد خروج وعودة

علمًا أنه يتم فرض غرامة في حالة التأخير في إصدار هوية مقيمين من بعد 90 يوم من وقت الدخول بنحو 500 ريال وقد أصدرت مديرية الجوازات، توضيحها بخصوص تمديد الخروج والعودة للعائلة أن كانت منتهية مع إقامة سارية، وأكدت حسابات خدمة العملاء أنه في حالة كان المستفيدين على السجلات يمكن إتمام عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة من بعد سداد الرسوم عبر منصة أبشر أو من خلال منصة مقيم من خلال حساب صاحب العمل.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة

كما أن الخدمة متاحة لأجل تمديد تأشيرة الخروج والعودة وفقًا لمجموعة من الشروط، وهي:

أن يكون صاحب العمل والعمال أو أفراد الأسرة ألا يكونوا مسجلين ضمن حالات متوفى، أو هـروب، أو يكون لديهم مخالفة.

كما يوجد وقت من أجل تمديد التأشيرة، تاريخ العودة يكون قبلها بنحو 7 أيام وذلك قبل انتهاء الإقامة، صلاحية الإقامة أكثر من حوالي 90 يوم.

رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة

كذلك حددت الهيئة العامة للجوازات السعودية مقدار رسوم تمديدات تأشيرة الخروج والعودة وذلك لمن هم في خارج المملكة بنحو 100 ريال وذلك للتأشيرة المفردة، و200 ريال من أجل التأشيرة المتعددة، وتُسدد من خلال نظام المدفوعات الحكومي لدى البنوك، كما يُشترط من أجل التمكن من تنفيذ إجراءات الخدمة وسداد الرسوم المتعلقة بتمديد تأشيرة الخروج والعودة، كما يجب أن تكون سارية المفعول، مع سريان مدة الإقامة، وأكدت أبشر أنه في حالة التمديد بتاريخ يكون قبل العـودة ويكون التاريــخ المدخل آخـر تاريخ للدخول إلى المملكة، وتم اعتماد التاريخ الميلادي في حالة اختلافه مع الهجري.

هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد الانتهاء؟

نعم من خلال منصة أبشر.

كم رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج ؟

لمدة شهرين نحو 200 ريال مع دفع مثلهم لكل شهر إضافي.

ماذا يحدث اذا انتهت الاقامة وانا خارج السعودية؟