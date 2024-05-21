أعلان أممي عاجل ومفاجئ حول آخر تطورات اتفاق السلام في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الإثنين، 20 أيار، 2024، إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث جهود عملية السلام في اليمن الغارق بالحرب منذ تسع سنوات.

وفي التفاصيل، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان مقتضب على منصة إكس، إن غروندبرغ التقى في الرياض بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بدوي، وسفيري السعودية والإمارات لدى اليمن، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

وتابع المكتب: "ركزت النقاشات على آفاق السلام في اليمن وسبل استدامة دعم المنطقة والدفع بالوساطة الأممية".

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام من تقديم المبعوث الأممي إحاطة لمجلس الأمن حول جهوده الهادفة لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب عبر حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.