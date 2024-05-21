انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية السعودية توضح .. صرف منحة الضمان المطور في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت أخبار عن إعلان الموارد البشرية عن الموعد الخاص بصرف منحة الضمان المطور، مما أدى ذلك إلى حدوث تساؤلات من المواطنين عن صحة تلك الأخبار المنتشرة، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تقدم الدعم للمواطنين وهو تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفيما يلي سوف نتعرف على صحة الأخبار المنتشرة حول موعد صرف المنحة، بالإضافة إلى شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي.

صرف منحة الضمان الاجتماعي في هذا الموعد

انتشرت تلك الاخبار في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة ويرغب الكثير من المواطنين بالتأكد من صحة تلك الأخبار، بالإضافة إلى التعرف على هذا الموعد، وبالفعل قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف منحة الضمان الاجتماعي المطور خلال شهر رمضان المبارك، وهذا يعني أن المنحة تم صرفها بالفعل، إضافة إلى ذلك أن الوزارة لا تقدم أي منح في الوقت الحالي، كما أن تلك المنحة كانت مقدمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال شهر رمضان المبارك للمواطنين.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل استحقاق الدعم المقدم من قبل الضمان الاجتماعي المطور، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية، ويتم استثناء الفئات التي قام النظام بتحديدها، ويقيم في السعودية.

يجب أن يكون المستفيد ملتزم بكافة الشروط والمتطلبات التي حددتها الوزارة، والتي تكون متعلقة بالتعليم والصحة وخطط التوظيف والتأهيل.

يجب أن تتحقق على المستفيد كافة معايير امتلاك واستخدام الثروة التي قامت اللائحة بوضعها.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

تعد خدمة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور هي واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وهي تتيح معرفة مبلغ الاستحقاق الشهر لكافة مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن استخدامها من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على حاسبة الدعم من هنا.

ثم بعد ذلك قم باختيار اسم البرنامج.

ثم قم بكتابة مجموع الدخل الشهري الخاص برب الأسرة، بالإضافة إلى مجموع الدخل التقاعدي ومجموع دعم الإعاقة لرب الأسرة إذا كان يتواجد، ومجموع الدعم الحكومي أو الغير حكومي.

قم بتحديد عدد المنازل، وإذا كانت المنازل تابعة للإسكان التنموي قم بالضغط على المربع الذي يظهر أمامك.

قم بالضغط على كلمة احسب.

سوف يظهر لك مجموع الدعم الخاص ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى قيمة الدعم الشهري، ودعم الكهرباء والغذاء.

كم هو مبلغ الضمان الاجتماعي المطور؟

يحصل الفرد الواحد على 1320 ريال، الفردين 1980 ريال، ثلاث أفراد 2640 ريال.

هل يحق للاعزب التسجيل في الضمان المطور؟

بشرط أن يكون سعودي ويقيم في السعودية، بالإضافة تحقيق باقي شروط الاستحقاق.

راتبي 8000 هل استحق الضمان؟