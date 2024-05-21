" براتب خرافي وحوافز وبدلات وإقامة "شركة أرامكو توتال بالسعودية تطلب هذه التخصصات

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رياض - احمد صلاح - كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاغرة و فرص العمل للحاصلين على البكالوريوس وذلك للعمل في وظائف إدارية خاصة بمجال الشركة، إذ تم إتاحة تلك الفرصة للسعوديين بجميع أنحاء المملكة حتى يتسنى لهم التقديم على طلب الحصول على الوظيفة من خلال الموقع الرسمي للشركة، بشرط توافر كافة الشروط المطلوبة التي وضعتها إدارة الشركة لقبول المتقدم، في إطار ذلك نوضح لكم عبر مقالنا اليوم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد.

وظائف شركة أرامكو توتال بالسعودية

أعلنت شركة أرامكو توتال عن الوظائف الشاغرة بها والتي تتمثل في النقاط التالية:

أخصائي الأداء المؤسسي.

محاسب أول أصول المشروع.

كما وضحت الشركة أن الوظائف متاحة لكل من يعمل في تخصص المحاسبة أو أي وظيفة ذات صلة، هذا ويمكنكم التقديم على الوظيفة عبر موقع الشركة الرسمي وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها وسيتم مراجعتها وفي حالة تم توافر كافة الشروط الموضحة سيتم إعلامك بحضور المقابلة الشخصية.

رابط التقديم في شركة أرامكو توتال

طرحت شركة أرامكو توتال رابط التقديم على الوظائف الشاغرة بها، وصرحت بأنه من المقرر أن يبدأ التقديم على الوظائف من 16 مايو الجاري وتنتهي مهلة التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب من الموظفين، على النحو التالي نوضح لكم خطوات التقديم:

الولوج مباشرةً إلى رابط التوظيف التابع للشركة.

التابع للشركة. التوجه إلى أسفل الواجهة الرئيسية واختيار خانة " برامج الطلبة - وظائف السعوديين".

تحديد خيار "فرص التقديم للسعوديين" وتلك عبارة عن الفرص والوظائف المتوفرة حاليًا بالشركة إذ برامج الطلبة تعتبر فرص تدريبية للمتقدمين على الوظيفة.

اختيار إذا كنت من حديثي التخرج أو المرشحين ذوى الخبرة.

الإطلاع على التفاصيل المتعلقة بالوظيفة مع قراءة الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة "مرشحون جدد".

تعبئة نموذج التقديم على الوظيفة بشكل صحيح مع إرفاق السيرة الذاتية الخاصة بك.

النقر على "تقديم الآن".

ما هي اكثر التخصصات المطلوبة في ارامكو؟

تشمل قائمة التخصصات المطلوبة في ارامكو بشكل كبير تخصص الكمبيوتر وعلوم التقنية وتخصص الأعمال التجارية وتخصص القانون، إلى جانب تخصص هندسة البترول.

كم موزونة قبول ارامكو؟

المعدل التراكمي لابد وأن يكون للمتقدم 2.00 فأعلى من 4.00 أو 3.00 فأعلى من 5.00.

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