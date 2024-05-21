الريال اليمني في الهاوية ..تعرف على اسعار صرف العملات هذه اللحظة في صنعاء وعدن

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن الريال اليمني من استعادة بعض مكاسبه التي خسرها مؤخرا مقابل العملات الاجنبية، في التعاملات بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وفي التفاصيل، سجل بيع الدولار 1715ريالا، مقارنة مع 1731 امس الاثنين، فيما تراوح السعودي بين 452 و454.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 21 أيار، 2024، والتي جاءت على النحو التالي.

إليكم أسعار الصرف:

في عدن

- الدولار:

الشراء: 1715

البيع: 1725

- السعودي:

الشراء: 452

البيع: 454

في صنعاء:

- الدولار:

الشراء: 525

البيع: 528

- السعودي:

الشراء: 139

البيع:140