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الريال اليمني في الهاوية ..تعرف على اسعار صرف العملات هذه اللحظة في صنعاء وعدن

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الرياض - محمد الاطلسي - تمكن الريال اليمني من استعادة بعض مكاسبه التي خسرها مؤخرا مقابل العملات الاجنبية، في التعاملات  بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي التفاصيل، سجل بيع الدولار 1715ريالا، مقارنة مع 1731 امس الاثنين، فيما تراوح السعودي بين 452 و454.

 

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 21 أيار، 2024، والتي جاءت على النحو التالي.

 

إليكم أسعار الصرف:

في عدن

- الدولار:

الشراء: 1715

البيع: 1725

 

 

- السعودي:

الشراء: 452

البيع: 454

 

 

في صنعاء:

- الدولار:

الشراء: 525

البيع: 528

 

 

- السعودي:

الشراء: 139

البيع:140

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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