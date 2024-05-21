اليمن : فيديو صادم لعملية اعتداء عنيفة على امرأة يمنية داخل مختبر طبي تفجر ضجة كبيرة..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم شخص في محافظة الحديدة على ضرب إحدى الممرضات وإهانتها بشكل همجي، في مشهد لاقى استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

و.أثار فيديو متداول يظهر تعرض ممرضة لاعتداء وحشي في مناطق سيطرة الحوثي بمحافظة الحديدة، موجة استياء واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ناشطون، ان الفيديو لأمرأة قامت باستدعاء ابناءها للاعتداء على ممرضة داخل مختبرها الطبي في مديرية الجراحي جنوب المحافظة.

ويظهر الفيديو قيام احد الشباب بالاعتداء بالضرب المبرح على الممرضة، بينما يقف المارة متفرجين دون أي محاولة للتدخل لوقف هذا الاعتداء السافر..

وحتى الآن، لم تصدر أي معلومات رسمية حول هوية المعتدي أو دوافع الاعتداء، كما لم تُعلن السلطات الأمنية في الجراحي عن أي إجراءات تم اتخاذها في هذه القضية..