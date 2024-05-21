اتفرج اول تعليق ناري من إسرائيل حول مصرع الرئيس الإيراني

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مسؤول إسرائيلي، يوم الاثنين، أن تل أبيب ليست لها علاقة بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله، مما أدى أيضا إلى مصرع الوفد المرافق له وكان بينهم وزير الخارجية حسين عبداللهيان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى وكالة “رويترز”: "لم نكن متورطين في الأمر".

وأعلنت إيران، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعد مرور نحو 12 ساعة على تحطم المروحية التي كانت تقلهم في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

ونعت كل من الرئاسة والحكومة الإيرانية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم الطائرة.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فجميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم وهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وآية الله الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وقوة من فيلق أنصار المهدي، وطيار، ومساعد الطيار، ومسؤول فني من بين ركاب هذه الرحلة.