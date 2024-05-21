اتفرج ..رجل سعودي يكشف محادثة زوجتة مع ساحر لهذا السبب .. تفاصيل اشعلت المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت الجهات الأمنية السعودية القبض على زوجة أحرقت زوجها بالأسيد في محافظة صيبيا بجازان في السعودية بعد إدلاء الزوج بشهادته حول اعتداء زوجته عليه بالحرق.

وكانت الجهات الأمنية قد أفرجت عنها مسبقاً بكفالة مالية.

وأوضح الزوج ويدعى أبو محمد في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، تفاصيل ما حدث وقال إنه اكتشف أن زوجته تتعامل مع ساحر ووجد في جوالها محادثات معه، فطلب منها عدم الحديث معه مجدداً وقرر أن يسامحها، لكنها فاجأته بفعلتها.

وقال أبو محمد أنه قام مفزوعاً حينما سُكب الأسيد على جسده وأمسك بشعر زوجته وانتزع مفتاح المنزل ونجح في الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة الجيران، مشيراً إلى أن الحروق طالت جسده بالكامل حتى الوجه والظهر.

وذكرا أنه لا يزال يرقد في المستشفى حتى الآن؛ حيث يعاني من حروق عميقة وسطحية وأجرى عدة عمليات، مضيفاً أن زوجته المعتدية هي الزوجة الثالثة وأنهما متزوجان من عام ونصف وهي الآن حامل في طفلهما.