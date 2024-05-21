انت الأن تتابع خبر فاجعة وكارثة كبيرة كشفت عنها قبل شهرين.. ما قالته ليلى عبداللطيف في توقعاتها لحادث طائرة تحقق بالفعل (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت بها خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حادثة مروعة قبل شهرين، حيث اختفت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم، الأحد، التاسع عشر من مايو لعام 2024

، أثناء رحلتها إلى محافظة أذربيجان الشرقية. في التفاصيل، كانت الطائرة المروحية تنقل الرئيس وعددا من المسؤولين البارزين وتعرضت لما يشبه الهبوط الاضطراري الصعب بالقرب من مدينة جلفا، حيث تمت إعاقة عمليات الإنقاذ بسبب الأحوال الجوية السيئة والضباب.

كانت عبد اللطيف قد أشارت في مارس الماضي إلى أن "شخصية مهمة جدا على الصعيد العالمي ستتعرض لانفجار مدبر أثناء وجودها على متن طائرة خاصة وأن النجاة لن تكون ممكنة". ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك التلفزيون الرسمي، تقارير أولية عن الحادثة مؤكدة أن المروحية كان على متنها أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين، وقد تحركت فرق الإنقاذ للموقع على الفور.

هذا الحادث يعقد الوضع في المنطقة التي تشهد توترات مستمرة، ويضع الأنظار العالمية على السياسة والأمان في إيران. تتابع الجماهير العالمية لمعرفة مصير الرئيس الإيراني والمسؤولين المرافقين له، في وقت تزداد فيه حساسية الأوضاع السياسية على حدود إيران.