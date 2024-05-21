انت الأن تتابع خبر احذروا رياح محملة بالثلوج.. سلطنة عمان تحذر بداية منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة وتساقط الثلج على هذه المحافظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت الأرصاد الجوية في سلطنة عُمان اليوم الاثنين، توقعات باستمرار تدفق وتشكل السحب في مختلف المحافظات، مع توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة وحبات برد. وفقاً للتقرير، من المنتظر أن تؤثر هذه الأحوال الجوية على محافظات مسقط، مسندم، الظاهرة، الداخلية، البريمي، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، شمال الشرقية وجنوب الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، تزداد الفرص لتصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية بمحافظات ظفار، الظاهرة والوسطى وجنوب الشرقية، ويتوقع أيضاً تكون ضباب في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في عدة محافظات.

أعلن الخبراء الجويين عن تأثر السلطنة بمنخفض جوي جديد يبدأ من يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الخميس، مع تجديد فرص الأمطار الرعدية والسحب الرعدية. ومن المتوقع أن تقل حدة الأمطار قليلاً يوم الأربعاء، خصوصاً في مناطق جبال الحجر والمناطق المجاورة، ممتدة إلى مناطق ساحلية تصل إلى بحر عُمان.

وجاء في التقارير الجوية أن درجات الحرارة العظمى في محافظات مسقط، صلالة، العامرات، وإحدى المحافظات ستتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، بينما تتراوح الدرجات الصغرى بين 24 و29 درجة مئوية.

تعتبر هذه الأحوال الجوية جزءاً من تقلبات الطقس الموسمية التي تشهدها السلطنة، حيث يعد استمرار هذه الظواهر، بما في ذلك المنخفضات الجوية والأمطار الرعدية، مؤشراً على الديناميكية الجوية في المنطقة.