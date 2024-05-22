انت الأن تتابع خبر تحذير من النشرات الجوية لسلطنة عمان تحذر من منخفض جوى يسبب مخاطر متعددة في هذه المناطق ابتداء من يوم غدا حتى هذا الموعد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرارية تساقط الأمطار الرعدية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو2024، على عدة محافظات في سلطنة عمان، تشمل جنوب الشرقية، شمال الشرقية، ومناطق مختارة من مسقط، بالإضافة إلى الوسطى، الداخلية، جنوب الباطنة، والظاهرة. ويُتوقع أن يتراوح معدل هطول الأمطار بين 20 و70 ملم خلال فترات الظهيرة والمساء.

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يُرجح أن تبدأ السلطنة في التأثر بمنخفض جوي جديد اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء 21 مايو والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع. من المنتظر أن تغطي السحب تدريجياً محافظات السلطنة بدءاً من الاثنين، مع احتمالات لأمطار رعدية متفرقة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة وأحياناً بتساقط حبات البرد.

من بين التنبيهات الجوية المعلنة