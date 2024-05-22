انت الأن تتابع خبر بمرتبات عالية افضل من السعودية وأوروبا.. تعرف على الوظائف المطلوبة للعمل في الكويت 2024..!!والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستقطب دولة الكويت، أحد أبرز دول الخليج العربي، العمالة من مختلف الدول العربية نظرًا للرواتب الجذابة التي تقدمها في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية.
وقد أعلنت مؤخرًا
- عن توافر فرص عمل في العديد من التخصصات لعام 2024، مما أثار اهتمام الكثيرين حول المزايا التي توفرها هذه الوظائف والزيادات المحتملة في الأجور.
من بين التخصصات المطلوبة في الكويت لعام 2024،
- يبرز الطلب على المهندسين في أقسام مختلفة مثل المعماري، الإنشائي، المعلوماتي، والكهرباء. كما يوجد طلب ملحوظ على الأطباء في تخصصات الداخلية، العظام، المخ والأعصاب، النساء والتوليد، القلب، والجراحات بالإضافة إلى التخدير. وفي مجال التمريض، تشمل التخصصات المطلوبة العناية، الإسعافات، والمتابعة. أما في قطاع التعليم فهناك حاجة لمعلمي الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، والكيمياء، بينما تطلب الكويت أيضًا المحاسبين في مجالات البنوك والمؤسسات التجارية، ومندوبي المبيعات، إداريي الفنادق، تخصصات التسويق، الموارد البشرية، المترجمين، والجيولوجيين.
وبالنسبة للأجور،
- فقد تم الإعلان عن الرواتب الشهرية للموظفين في هذه المهن الشاغرة لعام 2024، حيث يتقاضى المهندسون ما يصل إلى 1583 دينار، بينما يصل راتب التمريض إلى 765 دينار، ويكسب المحاسبون حتى 1008 دينار. أما مندوبو المبيعات فيتقاضون راتبًا شهريًا يصل إلى 422 دينار ويصل راتب موظفي السكرتارية إلى 480 دينار. كما يتقاضى المترجمون مبلغ 1585 دينار وتصل الرواتب في قسم التسويق إلى 1311 دينار.
- تعد الكويت بذلك مركزًا جاذبًا للمهنيين العرب باحثين عن فرص أفضل، نظرًا للمزايا المالية الكبيرة التي توفرها مقارنة بأجور العديد من الدول الأخرى.