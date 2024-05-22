انت الأن تتابع خبر بمرتبات عالية افضل من السعودية وأوروبا.. تعرف على الوظائف المطلوبة للعمل في الكويت 2024..!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستقطب دولة الكويت، أحد أبرز دول الخليج العربي، العمالة من مختلف الدول العربية نظرًا للرواتب الجذابة التي تقدمها في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية.

وقد أعلنت مؤخرًا

عن توافر فرص عمل في العديد من التخصصات لعام 2024، مما أثار اهتمام الكثيرين حول المزايا التي توفرها هذه الوظائف والزيادات المحتملة في الأجور.

من بين التخصصات المطلوبة في الكويت لعام 2024،

يبرز الطلب على المهندسين في أقسام مختلفة مثل المعماري، الإنشائي، المعلوماتي، والكهرباء. كما يوجد طلب ملحوظ على الأطباء في تخصصات الداخلية، العظام، المخ والأعصاب، النساء والتوليد، القلب، والجراحات بالإضافة إلى التخدير. وفي مجال التمريض، تشمل التخصصات المطلوبة العناية، الإسعافات، والمتابعة. أما في قطاع التعليم فهناك حاجة لمعلمي الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، والكيمياء، بينما تطلب الكويت أيضًا المحاسبين في مجالات البنوك والمؤسسات التجارية، ومندوبي المبيعات، إداريي الفنادق، تخصصات التسويق، الموارد البشرية، المترجمين، والجيولوجيين.

وبالنسبة للأجور،