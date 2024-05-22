السعودية توجة ضربة قاضية لامريكا وتتخذ قرار تاريخي ولأول مرة بالشراكة مع روسيا

الرياض - محمد الاطلسي - قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.

إلى دعم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، في ظل التحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. بعد اجتماع وزاري استثنائي عقدته المنظمة في فيينا، النمسا، يوم الأربعاء الماضي.

أن يؤدي قرار أوبك+ إلى ارتفاع أسعار النفط، مما قد يفيد الدول المصدرة للنفط، مثل روسيا والسعودية، على حساب الدول المستهلكة، مثل الولايات المتحدة.

بمثابة ضربة للولايات المتحدة، التي تسعى إلى خفض أسعار النفط للتخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تواجهها.

، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن "أوبك+ ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقرار أسواق النفط".

أن "المنظمة ستواصل مراقبة السوق عن كثب وستقوم بإجراء التعديلات اللازمة على خطط الإنتاج حسب الحاجة".