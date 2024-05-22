قطر تفاجئ الشباب العربي بوظائف الأحلام ورواتب تصل حتى 15000 ريال .. إنتهزوا الفرصة وقدموا الان

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت شركة "سي وركس قطر"، إحدى الشركات البارزة في قطر، إعلاناً مهماً يتعلق بتوفر فرص عمل مغرية لأصحاب المهن المختلفة، مع رواتب تصل حتى 15000 ريال قطري. الشركة تفتح أبوابها للمهنيين من جميع الجنسيات، مما يمثل فرصة رائعة للباحثين عن العمل في الدول العربية.

الوظائف المتاحة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمؤهلات، ومنها عامل فني دهان، نجار أثاث، كهربائي للمعدات الثقيلة والمركبات، غواص جوي، مشرف غواص، مشرف تكوين، ميكانيكي، مدير ضمان الجودة، مندوب مبيعات، مسؤول الصحة والسلامة، أمين مخازن، محلل، ومشرف ورشة.

للراغبين في التقديم، يجب زيارة موقع الشركة الإلكتروني، إرسال السيرة الذاتية الكاملة وجميع الوثائق اللازمة مثل رخصة القيادة السارية وشهادة الممانعة، ومن ثم انتظار الرد لبدء مسيرة مهنية مثمرة في قطر.